Путин и Медведев посетили открытие концертного зала "Зарядье"

СЕГОДНЯ 18:55 2018-09-08T18:55:22+03:00

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В День города Москвы, 8 сентября, президент России Владимир Путин и глава правительства РФ Дмитрий Медведев посетили открытие концертного зала в парке "Зарядье". Главе государства и премьеру сообщили о работе над новой площадкой и провели небольшую экскурсию. После этого они последовали в зал, где дал концерт Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Московский концертный зал "Зарядье" начали строить в 2014 году. Мэр столицы Сергей Собянин объявил об окончании строительства 11 июля 2018 года. Площадка отличается акустическим и техническим оснащением. Главное достоинство — способность помещений трансформироваться, что дает возможность проводить класические концерты и другие мероприятия.

Большой зал концертного комплекса рассчитан на 1600 мест, Малый зал - на 400 зрителей. В ближайшее время здесь установят один из крупнейших в стране органов. Репертуар "Зарядье" уже расписан на сезон осень-зима 2018.