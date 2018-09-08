2018-09-08T19:22:39+03:00
Политика

Порошенко затруднился сказать, когда на Украине настанет мир

Украинский президент отказался делать прогнозы на это счет, чтобы не быть популистом
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко затруднился сказать, когда в стране настанет мир. Он не стал делать прогнозы на этот счет, чтобы не быть популистом.

"Мир на условиях капитуляции, мир, когда сдается украинская территория, мир, когда сдается украинское государство, мир, когда Украина поднимает руки вверх — это не мир для Порошенко и не мир для Украины", — сказал Порошенко в интервью телеканалу "СК1".

Вооруженные силы Украины он назвал залогом мира, но отказался говорить, когда именно на Украине будет мир.

"Я не буду сторонником популистов, которые пытаются обмануть людей. Призываю к ответственной дискуссии и большой ответственности за судьбу государства, за его будущее", — добавил украинский лидер.

Он также принес извинения семьям погибших и пострадавших военных за данное в 2014 году обещание добиться "мира за считанные часы или дни".

Напомним, ранее Порошенко уже извинялся перед гражданами страны за свое заявление 2014 года.

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