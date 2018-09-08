2018-09-08T19:33:41+03:00
Москва

Путин поздравил жителей Москвы с Днем города

Президент России пожелал столице дальнейшего процветания
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днем городаПрезидент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днем городаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В субботу, 8 сентября, президент России Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города. Он отметил, что столица в последнее время заметно хорошеет, и пожелал мегаполису дальнейшего процветания.

"Благоустраивается, хорошеет вся Москва. Здесь везде чувствуется кипение и многогранность жизни, особый столичный размах, неутомимость тех, кто украшает город", - сказал Путин на открытии концертного зала "Зарядье" в центре столицы.

По его словам, в городе создаются новые проекты, причем самими москвичами.

Открывая новый концертный зал, президент пожелал, чтобы музыка, которая будет здесь исполняться, вдохновляла граждан на добрые поступки.

"Я хочу поздравить москвичей с Днем города. Успехов вам. Желаю процветания нашей любимой столице", - добавил Путин.

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В эти выходные, 8 и 9 сентября, Москва отмечает День города. Столице «стукнул» 871 год. За два дня по всему городу пройдет более 300 уличных шоу, ярмарок, концертов и других интересных событий. Где можно отдохнуть и повеселиться? (подробности).

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