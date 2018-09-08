Вучич заявил, что проигнорировал сообщения из США перед поездкой в Косово

СЕГОДНЯ 19:47 2018-09-08T19:47:17+03:00

По словам президента Сербии, о плане своей поездки он сообщил только руководству ЕС в Брюсселе

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В ходе поездки в Косово и Метохию президент Сербии Александр Вучич заявил, что проигнорировал сигналы из США, а о планах посетить закрытые косовско-албанскими властями объекты сообщил только руководству Евросоюза.

Ранее министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли заявил, что косовско-албанские власти разрешили Вучичу посетить ранее закрытые объекты, среди которых - озеро "Газиводе" и прилежащую ГЭС. Он отмтеил, что это было сделано под давлением США и Евросоюза.

Свою поездку Вучич начал с этого озера, где журналисты задали ему вопрос о согласовании визита в Косово с США и ЕС.

"Ни с кем из США я не был в контакте… Мне присылали сообщения, но я на них не отвечаю. Не люблю отвечать на сообщения", — сказал Вучич.

Он отметил, что накануне проинформировал главу европейской дипломатии Федерику Могерини, что едет в Косово и на ГЭС.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Вучич заявил, что посетит Косово, несмотря на угрозы.