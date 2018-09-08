2018-09-08T19:47:17+03:00
В мире

Вучич заявил, что проигнорировал сообщения из США перед поездкой в Косово

По словам президента Сербии, о плане своей поездки он сообщил только руководству ЕС в Брюсселе
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент Сербии Александр ВучичПрезидент Сербии Александр ВучичФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ходе поездки в Косово и Метохию президент Сербии Александр Вучич заявил, что проигнорировал сигналы из США, а о планах посетить закрытые косовско-албанскими властями объекты сообщил только руководству Евросоюза.

Ранее министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли заявил, что косовско-албанские власти разрешили Вучичу посетить ранее закрытые объекты, среди которых - озеро "Газиводе" и прилежащую ГЭС. Он отмтеил, что это было сделано под давлением США и Евросоюза.

Свою поездку Вучич начал с этого озера, где журналисты задали ему вопрос о согласовании визита в Косово с США и ЕС.

"Ни с кем из США я не был в контакте… Мне присылали сообщения, но я на них не отвечаю. Не люблю отвечать на сообщения", — сказал Вучич.

Он отметил, что накануне проинформировал главу европейской дипломатии Федерику Могерини, что едет в Косово и на ГЭС.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Вучич заявил, что посетит Косово, несмотря на угрозы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пентагон планирует использовать собственные методы борьбы с боевиками в Идлибе
Пашинян: в отношениях России и Армении нет ни одной проблемы
Матвиенко: Ким Чен Ын заявил о готовности приехать в Россию
Боевики обстреляли несколько населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб
ВКС и ВМФ России завершили совместные учения у берегов Сирии в Средиземном море
Путин поздравил жителей Москвы с Днем города
Порошенко затруднился сказать, когда на Украине настанет мир
Названы самые опасные приложения для iPhone
Путин и Медведев посетили открытие концертного зала "Зарядье"
В России создадут экраноплан с ракетным вооружением
В Китае произошло землетрясение, пострадали не менее 14 человек
Власти иракской Басры вводят комендантский час по всей провинции
Составлен рейтинг самых посещаемых стран мира
"Тихая смерть": американское издание восхитилось новым российским бесшумным минометом
Срок выплаты пособий по безработице уменьшится до шести месяцев
Россия и Вьетнам договорились сотрудничать по вопросам международной безопасности
Минобороны РФ раскрыло дату и время готовящейся инсценировки химатаки в Идлибе
В «Ростехе» рассказали о госиспытаниях модернизированных вертолетов Ми-28НМ
Apple предупредила о возможном подорожании своей продукции из-за предложенных Трампом пошлин
Легендарный англичанин Джон Терри в ближайшее время может перейти в "Спартак"
Деятели культуры призвали отказать Израилю в праве проведения Евровидения
Татьяна Навка о феноменальном катании Трусовой: «Несколько лет назад никто не поверил бы»