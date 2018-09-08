Боевики обстреляли несколько населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб

СЕГОДНЯ 20:25 2018-09-08T20:26:04+03:00

Рост числа нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований продолжается, несмотря на установленный режим прекращения огня

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В Сирийской провинции Идлиб продолжается рост числа нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, несмотря на установленный режим прекращения огня.

По информации Минобороны РФ, в течение суток были обстреляны 19 населенных пунктов, среди которых - Икко, Мортлу, Эз-Зиара, Зуайкат, Хамрат, Махарда и другие.

"В результате обстрела населенного пункта Махарда провинции Хама, по которому боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ранее — запрещенная в России террористическая организация "Джебхат ан-Нусра") с позиций незаконного вооруженного формирования "Джейш Аль-Изза" были выпущены десять реактивных снарядов системы залпового огня", — заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, в результате обстрела населенного пункта Махарда погибли девять мирных жителей, включая трех детей. Еще больше 30 человек получили ранения.

Российские военные медики оказали необходимую помощь 68 жителям, в том числе 27 несовершеннолетним.