2018-09-09T08:00:15+03:00
Политика

Выборы мэра Москвы 2018: в столице открылись избирательные участки

Принять участие в выборах мэра Москвы 2018 смогут все жители города старше 18 лет
Дарья ИВАШКИНА
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В Москве стартовали выборы мэраВ Москве стартовали выборы мэраФото: Иван МАКЕЕВ
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В воскресенье, 9 сентября, в 08:00 мск стартовали выборы мэра Москвы 2018. Именно в это время в столице открылись все 3808 избирательных участков. Закроются же они, как ожидается, только в 22:00 мск.

Всего за пост градоначальника в этот раз борются пять кандидатов. Это действующий мэр города Сергей Собянин, представитель «Справедливой России» Илья Свиридов, претендент от КПРФ Вадим Кумин, выдвиженец от ЛДПР Михаил Дегтярев и лидер партии «Союз горожан» Михаил Балакин.

Стоит отметить, что 9 сентября в России проходит Единый день голосования. В общей сложности в 26 субъектах страны в это воскресенье определяют, кто возглавит области-края-республики.

«Комсомольская правда» следит за происходящим и рассказывает, как голосуют жители в разных уголках страны. Следите за онлайн-трансляцией Единого дня голосования на сайте kp.ru.

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