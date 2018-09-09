Выборы мэра Москвы 2018: в столице открылись избирательные участки
В воскресенье, 9 сентября, в 08:00 мск стартовали выборы мэра Москвы 2018. Именно в это время в столице открылись все 3808 избирательных участков. Закроются же они, как ожидается, только в 22:00 мск.
Всего за пост градоначальника в этот раз борются пять кандидатов. Это действующий мэр города Сергей Собянин, представитель «Справедливой России» Илья Свиридов, претендент от КПРФ Вадим Кумин, выдвиженец от ЛДПР Михаил Дегтярев и лидер партии «Союз горожан» Михаил Балакин.
Стоит отметить, что 9 сентября в России проходит Единый день голосования. В общей сложности в 26 субъектах страны в это воскресенье определяют, кто возглавит области-края-республики.
«Комсомольская правда» следит за происходящим и рассказывает, как голосуют жители в разных уголках страны. Следите за онлайн-трансляцией Единого дня голосования на сайте kp.ru.