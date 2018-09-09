Эво Моралес осудил Трампа за «заговор» с целью свергнуть Мадуро

СЕГОДНЯ 08:03 2018-09-09T08:10:17+03:00

Президент Боливии предупредил, что «свободные народы Латинской Америки будут сопротивляться и разгромят любое нападение США на мир и демократию»

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Президент Боливии Эво Моралес осудил «заговор» администрации США во главе с Дональдом Трампом, якобы собиравшихся с помощью мятежных военных Венесуэлы свергнуть его коллегу и «брата» – лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Ранее в газете The New York Times вышла статья, где говорилось о «секретных встречах» представителей Белого дома с некими венесуэльскими военнослужащими, на которых обсуждали возможность свержения Мадуро. Пог информации анонимных источников издания, такие встречи проходили с осени прошлого года по настоящее время.

«Мы осуждаем заговор Трампа и тайные встречи с венесуэльскими военными предателями с целью свергнуть нашего брата Николаса Мадуро. Свободные народы Латинской Америки будут сопротивляться и разгромят любое нападение империи (США – прим. ред.) на мир и демократию в регионе», - написал по этому поводу Эво Моралес на своей странице в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, после покушения на президента Венесуэлы с помощью груженых взрывчаткой дронов, совершенного 4 августа, в Каракасе заявили, что один из беспилотников управлялся с территории Соединенных Штатов.