Греция выразила протест США из-за заявлений по «македонской проблеме»

СЕГОДНЯ 08:43 2018-09-09T08:43:33+03:00

Властям республики не понравились слова Уэсса Митчелла о «ведущей роли американской дипломатии» в подписании соглашения между Афинами и Скопье

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В воскресенье, 9 сентября, появилась информация о том, что Греция выразила резкий протест США в связи с заявлениями помощника госсекретаря Соединенных Штатов Уэсса Митчелла по «македонской проблеме». В частности, Афинам не понравились слова дипломата о «ведущей роли американской дипломатии» в подписании соглашения между Грецией и Македонией о переименовании бывшей югославской республики.

По некоторым данным, после протеста Митчелл извинился перед министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом, пишет Documento. При этом греческое издание отмечает, что «неприемлемо представлять Вашингтон архитектором решения проблемы», ведь соглашение между Афинами и Скопье стало возможно «благодаря постоянным усилиям греческой дипломатии».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне главы МИД Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали историческое соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика будет переименована в Северную Македонию. Подписание документа состоялось на границе Греции, Македонии и Албании в живописной местности в районе озер Преспа.