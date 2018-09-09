2018-09-09T09:04:12+03:00
Происшествия

Число пострадавших из-за землетрясения в Китае возросло до 27

Власти провинции Юньнань создали 63 пункта временного размещения для людей, лишившихся крова над головой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Последствия землетрясения в юго-западной китайской провинции ЮньнаньПоследствия землетрясения в юго-западной китайской провинции ЮньнаньФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В результате произошедшего в субботу утром землетрясения в юго-западной китайской провинции Юньнань, по данным властей городского округа Пуэр, травмы получили 27 человек. Из них только пятеро нуждались в госпитализации. Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

Местные службы экстренного реагирования организовали в провинции 63 пункта временного размещения для людей, лишившихся крова над головой. В результате подземных толчков частично или полностью разрушено множество жилых домов, повреждения получили 34 школы, а также ряд дорог и мостов.

За сутки спасатели переселили из развалившихся домов около пяти тысяч человек. Всего же в разной степени материальный ущерб понесли почти 30 тысяч жителей провинции Юньнань.

К этому часу электроснабжение и связь практически полностью восстановлены, почти все дороги расчищены от завалов, а в пострадавшие от стихии населенные пункты подвозят продукты и питьевую воду, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первый подземный толчок магнитудой 5,9 был зафиксирован в 10:31 по местному времени (5:31 мск). Эпицентр змлетрясения располагался в 174 километрах от города Цзинхун в Моцзян-ханийском автономном уезде городского округа Пуэр. Потом сейсмологи зарегистрировали более полусотни афтершоков разной силы.

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