2018-09-09T09:28:43+03:00
Экономика

«Ростех» продал концерну «Калашников» 60% акций НПО «Молния»

Эта сделка была анонсирована еще в марте
Дарья ИВАШКИНА
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«Ростех» продал концерну «Калашников» 60% акций НПО «Молния». Фото: пресс-служба «Калашникова»«Ростех» продал концерну «Калашников» 60% акций НПО «Молния». Фото: пресс-служба «Калашникова»
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В воскресенье, 9 сентября, стало известно, что госкорпорация «Ростех» продала концерну «Калашников» 60% акций научно-производственного объединения (НПО) «Молния». Об этом сообщил замглавы Ростеха Александр Назаров.

«Госкорпорация "Ростех" и концерн "Калашников" подписали договор купли-продажи 60% акций НПО "Молния". Мы долго готовили сделку, просчитывая все нюансы по дальнейшему финансовому оздоровлению предприятия и развитию», - сказал Назаров ТАСС.

При этом собеседник агентства добавил, что «Ростех» сохраняет за собой право в течение десяти лет контролировать запрет на действия, которые могут повлечь отчуждение недвижимого имущества, не отнесенного к непрофильным активам. Кроме того, залог акций авиакосмического предприятия также регистрируется в пользу госкорпорации, причем с правом запрета на отчуждение без согласия «Ростеха» сроком на десять лет.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, сделка была анонсирована еще в марте 2018 года. По некоторым данным, концерн потратит на покупку пакета в НПО «Молния» более миллиарда рублей.

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