2018-09-09T09:42:58+03:00
Политика

Выборы губернатора Подмосковья 2018: жители Московской области выбирают главу региона

Принять участие в выборах губернатора Подмосковья 2018 смогут все совершеннолетние граждане
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Выборы губернатора Подмосковья 2018: жители Московской области выбирают главу регионаВыборы губернатора Подмосковья 2018: жители Московской области выбирают главу регионаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В воскресенье, 9 сентября, в 08:00 мск стартовали выборы губернатора Подмосковья 2018. Именно в это время в регионе открылось большинство избирательных участков, которые будут работать в течение следующих 12 часов - до 20:00 мск.

Всего за пост главы региона в этот раз борются шесть кандидатов. Это кандидат от «Альянса зеленых» Лилия Белова, претендент от «Единой России» Андрей Воробьев, представитель ЛДПР Кирилл Жигарев, а также Борис Надеждин от Партии роста, Константин Черемисов от КПРФ и Игорь Чистюхин от «Справедливой России».

Стоит отметить, что 9 сентября в России проходит единый день голосования. В общей сложности в 26 субъектах страны в это воскресенье определяют, кто возглавит области-края-республики.

«Комсомольская правда» наблюдает за происходящим и рассказывает, как голосуют жители в разных уголках страны. Следите за онлайн-трансляцией единого дня голосования на сайте kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош а-Шана
США тайно обсуждали с военными Венесуэлы планы по свержению Мадуро
Клип Киркорова и Баскова «Ибица» набрал миллион просмотров за сутки
В Пхеньяне прошел военный парад, посвященный 70-й годовщине основания КНДР
Выборы мэра Москвы 2018: Володин проголосовал на избирательном участке в центре столицы
«Ростех» продал концерну «Калашников» 60% акций НПО «Молния»
Выборы губернатора Подмосковья 2018: Памфилова проголосовала на избирательном участке в Истринском районе
Число пострадавших из-за землетрясения в Китае возросло до 27
Греция выразила протест США из-за заявлений по «македонской проблеме»
Пострадавших в ДТП водителя и охранника погибшего премьера Абхазии выписали из больницы
Полиция раскрыла подробности наезда автомобиля на пешеходов на юге Москвы
Эво Моралес осудил Трампа за «заговор» с целью свергнуть Мадуро
Выборы мэра Москвы 2018: в столице открылись избирательные участки
Стало известно содержание послания Путина Ким Чен Ыну
Автомобиль протаранил толпу людей на юге Москвы: один человек погиб, девять пострадали
Погода в Москве на 9 сентября 2018 года: солнечно, без осадков и до +25 градусов
Глава МИД Йемена обвинил хуситов в срыве женевских консультаций
В Нью-Йорке открыли станцию метро, разрушенную при терактах 11 сентября
Британия передумала выводить свои войска из ФРГ после Brexit
В Интернете появилось первое видео с места ДТП, в котором погиб премьер Абхазии Геннадий Гагулия
Серена Уильямс устроила скандал в финале US Open и оскорбила судью
В День танкиста Минобороны России опубликовало уникальные рассекреченные документы
Президент Абхазии выразил соболезнования семье погибшего в аварии Геннадия Гагулии