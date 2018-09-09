Выборы губернатора Подмосковья 2018: жители Московской области выбирают главу региона

СЕГОДНЯ 09:42 2018-09-09T09:42:58+03:00

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В воскресенье, 9 сентября, в 08:00 мск стартовали выборы губернатора Подмосковья 2018. Именно в это время в регионе открылось большинство избирательных участков, которые будут работать в течение следующих 12 часов - до 20:00 мск.

Всего за пост главы региона в этот раз борются шесть кандидатов. Это кандидат от «Альянса зеленых» Лилия Белова, претендент от «Единой России» Андрей Воробьев, представитель ЛДПР Кирилл Жигарев, а также Борис Надеждин от Партии роста, Константин Черемисов от КПРФ и Игорь Чистюхин от «Справедливой России».

Стоит отметить, что 9 сентября в России проходит единый день голосования. В общей сложности в 26 субъектах страны в это воскресенье определяют, кто возглавит области-края-республики.

«Комсомольская правда» наблюдает за происходящим и рассказывает, как голосуют жители в разных уголках страны. Следите за онлайн-трансляцией единого дня голосования на сайте kp.ru.