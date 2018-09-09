2018-09-09T10:02:33+03:00
Политика

Выборы мэра Москвы 2018: Володин проголосовал на избирательном участке в центре столицы

При этом председатель Госдумы поинтересовался у наблюдателей, как проходят выборы мэра Москвы 2018
Дарья ИВАШКИНА
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Спикер Госдумы Вячеслав ВолодинСпикер Госдумы Вячеслав ВолодинФото: Евгения ГУСЕВА
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы 2018, которые проходят в столице в это воскресенье, 9 сентября, - в единый день голосования. Он отдал свой голос на избирательном участке №75 в Пресненском районе города.

При этом спикер нижней палаты российского парламента пообщался с наблюдателями и поинтересовался, как проходит голосование. Те в свою очередь сообщили политику, что никаких нарушений ими зафиксировано не было.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru¸ 9 сентября в России проходит единый день голосования: в общей сложности в 26 субъектах страны в это воскресенье определяют, кто возглавит области-края-республики. В частности, в Москве в 08:00 мск стартовали выборы мэра: за пост столичного градоначальника борются пять кандидатов.

Кстати, «Комсомольская правда» рассказывает о том, как голосуют жители в разных уголках страны. Следите за онлайн-трансляцией единого дня голосования на сайте kp.ru.

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