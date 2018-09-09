Клип Киркорова и Баскова «Ибица» набрал миллион просмотров за сутки
Совместный клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню «Ибица», выложенный на Youtube в минувшую субботу, 8 сентября, за сутки набрал миллион просмотров. А по состоянию на 10:10 мск воскресенья, 9 сентября, ролик посмотрели уже 1 568 624 раза.
При этом реакция интернет-пользователей на видео была довольно неоднозначная: кому-то оно понравилось, а кто-то назвал его «ересью» и «низкосортным зрелищем». Причем в общей сложности клип собрал более 11,5 тысячи комментариев.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, сюжет ролика крутится вокруг давнего противостояния Киркорова и Баскова. На видео они рассекают по бассейну на радужных матрасах и глумятся не только над друг другом, но и над самими собой.
Кстати, в съемках клипа приняли участие лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, певец Валерий Леонтьев, телеведущий Андрей Малахов и юморист Гарик Харламов.
Филипп Киркоров и Николай Басков - Ibiza.