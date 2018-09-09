США тайно обсуждали с военными Венесуэлы планы по свержению Мадуро

СЕГОДНЯ 10:45 2018-09-09T10:45:37+03:00

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В воскресенье, 9 сентября, появилась информация о переговорах представителей администрации президента США Дональда Трампа с военными Венесуэлы, недовольными правлением нынешнего главы боливарианской республики Николаса Мадуро. По некоторым данным, в течение года представители Белого дома обсуждали с повстанцами планы по свержению Мадуро.

Однако переговоры закончились ничем: американская сторона в итоге отказалась оказать поддержку мятежникам, пишет газета New York Times со ссылкой на военные источники в США и Венесуэле.

Причем в Белом доме не стали подтверждать или опровергать информацию о переговорах с повстанцами и лишь подчеркнули важность ведения диалога с венесуэльцами, «которые демонстрируют стремление к демократии». Таким образом Вашингтон хочет «внести позитивные изменения в страну, которая сильно пострадала во времена правления Мадуро».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале августа было совершено покушение на Николаса Мадуро. Произошло это во время военного парада в Каракасе. Тогда к трибуне, с которой выступал президент Венесуэлы, были направлены дроны с взрывчаткой.