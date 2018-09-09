СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-09T11:05:51+03:00

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В воскресенье, 9 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош а-Шана, еврейским Новым годом, и пожелал им доброго здоровья, благополучия и радостных, праздничных дней.

При этом глава нашего государства отметил, что еврейские религиозные организации активно участвуют в жизни страны. По словам российского лидера, они «ведут плодотворную благотворительную деятельность, реализуют востребованные образовательные, просветительские проекты, приобщают молодежь к богатому историческому, духовному наследию, самобытной культуре и обычаям предков».

«И конечно, важен вклад еврейских общин в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога, упрочение многовековой дружбы народов России», - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

СПРАВКА «КП»

Рош а-Шана празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (тишри) по еврейскому календарю (обычно приходится на сентябрь или октябрь). Причем в этом году это будет 5779-й еврейский Новый год.