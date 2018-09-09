2018-09-09T11:39:27+03:00
Политика

Выборы губернатора Подмосковья 2018: явка к 10:00 составила 4,35%

Принять участие в выборах губернатора Подмосковья 2018 могут все жители области старше 18 лет
Дарья ИВАШКИНА
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Выборы губернатора Подмосковья 2018: явка к 10:00 составила 4,35%Выборы губернатора Подмосковья 2018: явка к 10:00 составила 4,35%Фото: REUTERS
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Стала известна утренняя явка на выборах губернатора Подмосковья 2018, которые проходят в регионе в это воскресенье, 9 сентября, - в единый день голосования. По данным на 10:00 мск, она составила 4,35%.

Как отметила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хамурзина, это чуть больше, чем было на прошлых выборах губернатора: в 2013 году к 10:00 проголосовали 3,38% жителей области.

Напомним, 9 сентября в России проходит единый день голосования. Россияне выбирают губернаторов, градоначальников и депутатов в региональные парламенты.

В частности, в Московской области проходят выборы губернатора Московской области. Причем на должность главы региона претендуют шесть кандидатов: Лилия Белова, Андрей Воробьев, Кирилл Жигарев, Борис Надеждин, Константин Черемисов и Игорь Чистюхин.

Следите за онлайн-трансляцией единого дня голосования на сайте kp.ru.

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