На выборах мэра Москвы проголосовал Сергей Собянин

СЕГОДНЯ 11:56 2018-09-09T11:56:41+03:00

Это действительно важный день для всех нас, для Москвы, - сказал Сергей Собянин Фото: REUTERS

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На избирательном участке, расположенном в школе №1241 на улице Николаева в Москве, уже проголосовал и Сергей Собянин.

- Для меня это очень ответственный день. Я, по правде говоря, волнуюсь, как школьник, который пришел на экзамены, к которым готовился, как минимум, последние пять лет. Это действительно важный день для всех нас, для Москвы, - сказал Сергей Собянин.

Он также поздравил жителей с Днем города. Напомним, что Москва отмечает День рождения два дня — 8 и 9 сентября. Праздничная атмосфера перешла и на все избирательные участки. В Бескудниковском районе можно увидеть цветы фестиваля «Цветочный джем», а в Бутырском районе на участках детишек развлекают аниматоры. Всем избирателям в этот день дарят разноцветные шары и значки «Я выбрал мэра».

Избирательные участки, а их 3808, будут открыты до 22.00. Это сделано для того, чтобы те, кто возвращается домой с дачи, могли не торопиться и проголосовать до закрытия избирательных участков.

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