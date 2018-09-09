Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о выборах и ожидаемой явке

СЕГОДНЯ 11:54 2018-09-09T18:18:01+03:00

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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала о выборах и ожидаемой явке.

В частности, она рассказала, что первая проголосовала на выборах губернатора Подмосковья, так как торопилась в ЦИК.

- Да, первая проголосовала на участке, поскольку мне надо было поскорее приехать в ЦИК, - сказала Памфилова.

- Как сейчас проходят выборы там, где вы находитесь?

- Я сейчас уже нахожусь в ЦИКе, проголосовала в восемь утра. На тот период я была первая, еще народу было не очень много. Но потихонечку уже начали подтягиваться.

При этом председатель Центральной избирательной комиссии РФ не стала «гадать на кофейной гуще» и делать прогнозы по явке, отметив, что самое главное - обеспечить для всех свободное волеизъявление.

- Реальную. Вот какая будет. Самое главное, чтобы… Я ставлю задачу перед своими комиссиями, чтобы какая бы ни была явка, она была достоверно отражена. Надеюсь, что достаточное количество людей придет. И что у нас много в стране людей, которые заинтересованы в том, чтобы жизнь улучшалась – на местном уровне, на уровне субъекта Российской Федерации. Я надеюсь, что все, кто заинтересован в переменах к лучшему, в том, чтобы избирались наиболее достойные кандидаты, у которых внятные и понятные программы, обещания, более того, я надеюсь, что избиратели не только активно придут на выборы, но и потом будут контролировать наших избранников, как они выполняют свои обещания.

Не хочу гадать на кофейной гуще, не хочу делать никаких прогнозов. Самое главное, наша задача, и я всех к этому призываю, чтобы было для всех обеспечено свободное волеизъявление. Это право выбора людей – прийти на выборы, проголосовать за того, за кого он считает нужным. Никто не имеет права ни принуждать людей к тому, чтобы они ходили на выборы, ни тем более принуждать к тому, чтобы голосовать за какого-либо кандидата, - заметила Элла Памфилова.

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