Андрей Воробьев проголосовал на выборах губернатора Московской области
В выборах губернатора Московской области принял участие и Андрей Воробьев. На свой участок в Одинцовском районе он пришел со всей семьей, о чем рассказал в Инстаграме.
- Проголосовали на выборах губернатора Подмосковья. Выборы — это всегда важно. Надеюсь, что сегодня максимальное количество жителей региона придут отдать свой голос, - написал в соцсети Андрей Воробьев.
Также на участке в Одинцовском районе рассказали, что настроение у избирателей хорошее. В Московской области 4,25 тысяч участков. Для проведения выборов задействовано много людей.
А в это время в выборах мэра Москвы принял участие Сергей Собянин. Он проголосовал в школе №1241 на улице Николаева и сказал, что для него это очень ответственный день и он волновался, как школьник, который пришел на экзамены, к которым готовился последние пять лет.
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Видео с выборов мэра города Москвы.