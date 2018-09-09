Андрей Воробьев проголосовал на выборах губернатора Московской области

СЕГОДНЯ 12:09 2018-09-09T12:10:18+03:00

Андрей Воробьев на свой участок в Одинцовском районе пришел всей семьей, о чем поделился в Инстаграме Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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В выборах губернатора Московской области принял участие и Андрей Воробьев. На свой участок в Одинцовском районе он пришел со всей семьей, о чем рассказал в Инстаграме.

- Проголосовали на выборах губернатора Подмосковья. Выборы — это всегда важно. Надеюсь, что сегодня максимальное количество жителей региона придут отдать свой голос, - написал в соцсети Андрей Воробьев.

Также на участке в Одинцовском районе рассказали, что настроение у избирателей хорошее. В Московской области 4,25 тысяч участков. Для проведения выборов задействовано много людей.

А в это время в выборах мэра Москвы принял участие Сергей Собянин. Он проголосовал в школе №1241 на улице Николаева и сказал, что для него это очень ответственный день и он волновался, как школьник, который пришел на экзамены, к которым готовился последние пять лет.

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