Эрдоган не исключил возможности новой встречи с Путиным после визита в Германию

СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-09T12:06:09+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщался с журналистами прямо на борту своего самолета, когда возвращался с саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии, который прошел в Тегеране в минувшую пятницу, 7 сентября. В частности, в ходе беседы с работниками СМИ он признался, что не исключает возможности новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным после своего визита в Германию, которая запланирован на 27-28 сентября.

При этом Эрдоган отметил важность соглашения по поддержанию прекращения огня в Сирии. «Конечно, у нас есть множество других различных идей. Их будут интенсивно обсуждать наши главы МИД, Минобороны и разведки с российской стороной. После моей поездки в Германию мы можем вновь встретиться с господином Путиным», - цитирует главу Турции газета Yeni Safak.

Напомним, как сообщал сайт Kp.ru, 7 сентября в Тегеране состоялся трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии. В ходе той встречи президенты трех стран обсудили проблему долгосрочного урегулирования в САР и приняли итоговую декларацию саммита.