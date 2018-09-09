Выборы мэра Москвы 2018: проголосовали почти все кандидаты на пост градоначальника

СЕГОДНЯ 12:26 2018-09-09T12:28:32+03:00

Дегтярев, Собянин, Кумин, Свиридов уже отдали свои голоса на выборах мэра Москвы 2018

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На выборах мэра Москвы 2018 проголосовали почти все кандидаты на этот пост. Первым из них стал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Он отдал свой голос на избирательном участке номер 2269, расположенном в столичном районе Ломоносовский.

Следом за Дегтяревым свой гражданский долг выполнил действующий градоначальник Сергей Собянин. Для этого он традиционно приехал на избирательный участок номер 90 на улице Николаева, 5.

А чуть позже примеру Дегтярева и Собянина последовали кандидат от КПРФ Вадим Кумин и претендент от «Справедливой России» Илья Свиридов. Первый пришел отдать свой голос на участок номер 2290, находящийся на улице Академика Пилюгина, что на юго-западе столицы, а второй проголосовал на участке номер 120 в Таганском районе столицы.

Напомним, 9 сентября в России проходит единый день голосования. Россияне выбирают губернаторов, градоначальников и депутатов в региональные парламенты.

В частности, в Москве проходят выборы мэра. Причем на должность градоначальника претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов, Михаил Дегтярев, Вадим Кумин, а также Михаил Балакин от партии «Союз горожан».

Следите за онлайн-трансляцией единого дня голосования на сайте kp.ru.