Выборы мэра Москвы 2018: Медведев проголосовал на участке в Раменках

СЕГОДНЯ 12:42 2018-09-09T12:42:38+03:00

Выборы мэра Москвы 2018 проходят в столице в единый день голосования

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах мэра Москвы 2018, которые проходят в столице в это воскресенье, 9 сентября, - в единый день голосования. Он отдал свой голос на избирательном участке, расположенном на территории средней школы номер 1448, что на улице Довженко в московском районе Раменки.

Так, глава кабмина оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей, после чего взял бюллетень и зашел в кабинку. Сделав свой выбор, он направился к урне для голосования.

Стоит отметить, что во время голосования председателя правительства доступ граждан на избирательный участок не прекращался и не ограничивался.

Напомним, 9 сентября в России проходит единый день голосования. Россияне выбирают губернаторов, градоначальников и депутатов в региональные парламенты. В частности, в Москве в это воскресенье проходят выборы мэра.

Кстати, «Комсомольская правда» ведет онлайн-трансляцию единого дня голосования: за тем, как голосуют жители в разных уголках страны, следите на сайте kp.ru.