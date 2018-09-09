2018-09-09T12:48:04+03:00
Политика

Выборы губернатора Магаданской области завершены

Явка избирателей составила 35,55 процента
Ксения БОГДАНОВА
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В Магаданской области завершились выборы губернатора. Избирательные участки закрылись в 20:00, по данным на 18 часов явка избирателей составила 35,55% - это на 8 % больше, чем на прошлых выборах главы региона в 2013 году. В голосовании приняли участие более 35 тысяч жителей области (всего в регионе зарегистрированы 99,193 тыс. избирателей).

Предварительные результаты голосования объявят завтра утром, передает РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ» со ссылкой на Управление информационной политики Правительства Магаданской области. Одновременно в регионе прошли выборы в городскую Думу Магадана и собрание представителей Ягоднинского округа.

- Избирательная компания шла штатно, - прокомментировал ход голосования председатель областной избирательной комиссии Николай Жуков, - Обращений и жалоб о нарушениях избирательных прав граждан к нам не поступало. Отмечу, что за вводом протоколов онлайн могут следить представители общественности, СМИ. Это демонстрирует нашу открытость и прозрачность всех процедур.

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