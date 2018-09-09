В Белогорске продолжаются выборы губернатора Приамурья

СЕГОДНЯ 13:08 2018-09-09T13:09:35+03:00

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В Белогорске Амурской области продолжаются выборы губернатора региона и депутата Государственной Думы РФ. По данным на 15:00 в Едином дне голосования приняли участие 9, 7 тысяч белогорцев, явка избирателей составила 18, 41%. Глава Белогорска Станислав Мелюков уже сделал свой выбор, проголосовав на избирательном участке филиала СОШ №4.

- В Амурской области было сложное время, а сейчас появился шанс сделать рывок вперед, появился шанс, чтобы открылось второе дыхание, - отметил Станислав Мелюков. - Это важно для всех. Сегодня, 9 сентября, не оставайтесь равнодушными, приходите на выборы губернатора Амурской области и депутата Государственной Думы РФ. Впереди много работы. Все у нас получится!

Как сообщает информагентство Аmur28.info, избиратели на участках получают два бюллетеня - один для выбора губернатора Амурской области, второй - депутата Государственной Думы РФ.