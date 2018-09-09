В России начали закрываться избирательные участки

СЕГОДНЯ 13:08 2018-09-09T13:08:43+03:00

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На Дальнем Востоке начали закрываться избирательные участки, открывшиеся там в единый день голосования - в воскресенье, 9 сентября.

Например, уже завершились выборы губернатора Магаданской области. В этом российском регионе участки для голосования прекратили свою работу в 20:00 по местному времени (12:00 мск). А явка на выборах составила 35,55%. При этом ни одной жалобы на нарушения в избирком не поступило, передает ТАСС.

А к 11:00 мск воскресенья завершилось голосование на выборах губернатора Чукотки. К тому времени закрылись все 55 избирательных участков, работавших на территории Чукотского автономного округа. Что касается явки, то, по состоянию на 18:00 по местному времени (09:00 мск), в этом северном регионе проголосовали 54,1% избирателей.

Напомним, 9 сентября россияне выбирают губернаторов, градоначальников и депутатов в региональные парламенты. Кстати, «Комсомольская правда» ведет онлайн-трансляцию единого дня голосования: за тем, как голосуют жители в разных уголках страны, следите на сайте kp.ru.