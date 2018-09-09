Главой Дагестана стал Владимир Васильев

СЕГОДНЯ 13:26 2018-09-09T13:27:17+03:00

Политик уже принял присягу и вступил в должность

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В воскресенье, 9 сентября, депутаты народного собрания Дагестана путем тайного голосования избрали главу региона. Так, ближайшие пять лет республикой будет руководить Владимир Васильев: за его кандидатуру проголосовали 77 парламентариев из 86 присутствовавших на заседании.

Помимо Васильева на пост главы Дагестана также претендовали Камил Давдиев и Махмуд Махмудов. Однако первый получил поддержку только пяти депутатов, а второй - лишь четырех.

Кстати, к настоящему времени Владимир Васильев уже принял присягу и вступил в должность. «В соответствии с дагестанской конституцией Васильев Владимир Абдуалиевич вступил в должность главы республики», - сказал глава конституционного суда Дагестана Магомед Халитов.

Напомним, в это воскресенье, 9 сентября, в России проходит единый день голосования. Однако Дагестан еще в 2013 году отказался от прямых выборов из-за специфики многонационального региона.

Стоит отметить, что «Комсомольская правда» ведет онлайн-трансляцию единого дня голосования: за тем, как голосуют жители в разных уголках страны, следите на сайте kp.ru.