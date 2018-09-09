Песков прокомментировал слова Эрдогана о новой встрече с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной встрече с главой нашего государства Владимиром Путиным.
Так, представитель Кремля подтвердил эту информацию, подчеркнув, что лидеры России и Турции намерены продолжать общение друг с другом. «Президенты договорились продолжить общение», - цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 9 сентября, Эрдоган заявил журналистам о возможности встречи с Путиным после своего визита в ФРГ, который запланирован на 27-28 сентября.
Между тем российский и турецкий лидеры виделись в минувшую пятницу, 7 сентября. В тот день в Тегеране прошли переговоры президентов России, Турции и Ирана, в ходе которых обсуждался процесс урегулирования кризиса в Сирии.