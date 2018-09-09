2018-09-09T13:42:34+03:00
Политика

Песков прокомментировал слова Эрдогана о новой встрече с Путиным

‍Как заметил представитель Кремля, президенты России и Турции намерены продолжать общение друг с другом
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной встрече с главой нашего государства Владимиром Путиным.

Так, представитель Кремля подтвердил эту информацию, подчеркнув, что лидеры России и Турции намерены продолжать общение друг с другом. «Президенты договорились продолжить общение», - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 9 сентября, Эрдоган заявил журналистам о возможности встречи с Путиным после своего визита в ФРГ, который запланирован на 27-28 сентября.

Между тем российский и турецкий лидеры виделись в минувшую пятницу, 7 сентября. В тот день в Тегеране прошли переговоры президентов России, Турции и Ирана, в ходе которых обсуждался процесс урегулирования кризиса в Сирии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При крушении самолета в Южном Судане погиб 21 человек
Главой Дагестана стал Владимир Васильев
В Белогорске продолжаются выборы губернатора Приамурья
В России начали закрываться избирательные участки
Выборы губернатора Магаданской области завершены
Выборы мэра Москвы 2018: Медведев проголосовал на участке в Раменках
Выборы мэра Москвы 2018: проголосовали почти все кандидаты на пост градоначальника
Андрей Воробьев проголосовал на выборах губернатора Московской области
Эрдоган не исключил возможности новой встречи с Путиным после визита в Германию
На выборах мэра Москвы проголосовал Сергей Собянин
Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о выборах и ожидаемой явке
Выборы губернатора Подмосковья 2018: явка к 10:00 составила 4,35%
Выборы мэра Москвы 2018: явка к 10:00 составила 2,61%
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош а-Шана
США тайно обсуждали с военными Венесуэлы планы по свержению Мадуро
Клип Киркорова и Баскова «Ибица» набрал миллион просмотров за сутки
В Пхеньяне прошел военный парад, посвященный 70-й годовщине основания КНДР