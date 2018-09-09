США перебросили дополнительный военный контингент в район сирийского Ат-Танфа
США перебросили дополнительный контингент из 100 морских пехотинцев, усиленных артиллерией, на свою военную базу в Эт-Танфе на юго-востоке Сирии. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.
Как сообщает телеканал Fox News, поводом для наращивания сил стали предупреждения российских военных о готовности ударить по базам подготовки джихадистов в Эт-Танфе. Утверждается, что таким образом Пентагон намерен послать Москве «ясное предупреждение» не проводить операции на подконтрольной международной коалиции территории.
«Соединенные Штаты не хотят воевать с русскими, правительственными силами Сирии или другими группировками, оказывающими поддержку Сирии в гражданской войне. Однако Соединенные Штаты не собираются воздерживаться от применения необходимой и пропорциональной силы для защиты войск США, коалиции и партнеров», - заявил представитель Центрального командования подполковник Эрл Браун.
В настоящее время вблизи Эт-Танфа установлена 55-километровая зона деэскалации, куда наряду с мирными жителями стекаются тысячи боевиков вооруженных группировок. Кроме того, в регионе находятся до 600 американских, британских и норвежских военнослужащих и представители иорданских спецслужб. США утверждают, что веду в Эт-Танфе подготовку сил умеренной оппозиции для борьбы с исламистами.
Обучение сирийских повстанцев проводят, в частности, инструкторы из 5-й группы специального назначения армии США. Всего в Эт-Танфе находится более 100 американских спецназовцев.
Российское военно командование несколько иначе оценивает происходящее в Эт-Танфе. По данным Минобороны РФ, в отрядах «умеренной» оппозиции на юго-востоке Сирии воюет достаточно джихадистов, в том числе бывших боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ), а готовят их в первую очередь для противостояния законному правительству в Дамаске.
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»