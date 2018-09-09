2018-09-09T14:51:54+03:00
Политика

США перебросили дополнительный военный контингент в район сирийского Ат-Танфа

Пентагон заявил о готовности применять пропорциональную силу для защиты своего своего форпоста на юго-востоке арабской республики
Денис СУХОВ
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США перебросили дополнительный военный контингент в район сирийского Ат-ТанфаСША перебросили дополнительный военный контингент в район сирийского Ат-ТанфаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США перебросили дополнительный контингент из 100 морских пехотинцев, усиленных артиллерией, на свою военную базу в Эт-Танфе на юго-востоке Сирии. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

Как сообщает телеканал Fox News, поводом для наращивания сил стали предупреждения российских военных о готовности ударить по базам подготовки джихадистов в Эт-Танфе. Утверждается, что таким образом Пентагон намерен послать Москве «ясное предупреждение» не проводить операции на подконтрольной международной коалиции территории.

«Соединенные Штаты не хотят воевать с русскими, правительственными силами Сирии или другими группировками, оказывающими поддержку Сирии в гражданской войне. Однако Соединенные Штаты не собираются воздерживаться от применения необходимой и пропорциональной силы для защиты войск США, коалиции и партнеров», - заявил представитель Центрального командования подполковник Эрл Браун.

В настоящее время вблизи Эт-Танфа установлена 55-километровая зона деэскалации, куда наряду с мирными жителями стекаются тысячи боевиков вооруженных группировок. Кроме того, в регионе находятся до 600 американских, британских и норвежских военнослужащих и представители иорданских спецслужб. США утверждают, что веду в Эт-Танфе подготовку сил умеренной оппозиции для борьбы с исламистами.

Обучение сирийских повстанцев проводят, в частности, инструкторы из 5-й группы специального назначения армии США. Всего в Эт-Танфе находится более 100 американских спецназовцев.

Российское военно командование несколько иначе оценивает происходящее в Эт-Танфе. По данным Минобороны РФ, в отрядах «умеренной» оппозиции на юго-востоке Сирии воюет достаточно джихадистов, в том числе бывших боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ), а готовят их в первую очередь для противостояния законному правительству в Дамаске.

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