2018-09-09T15:33:05+03:00
Политика

Памфилова заявила о задержании замглавы участковой комиссии в Улан-Удэ

В городе была пресечена попытка провоза в изолятор временного содержания семи заполненных бюллетеней
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Глава ЦИК России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАССГлава ЦИК России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Изменить размер текста:

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о задержании зампреда одной из участковых избирательных комиссий (УИК) в Улан-Удэ. Речь идет о заместителе председателя УИК №725 Бабасане Дашиеве.

Как стало известно, задержание произошло в связи с попыткой провоза в изолятор временного содержания (ИВС) семи заполненных бюллетеней.

«Членами участковой избирательной комиссии №725... в составе - пусть страна знает своих "героев" - Дашиева, Цина и Кокорина осуществлен выезд в ИВС управления внутренних дел по городу Улан-Удэ с семью бюллетенями для голосования. Содержащийся в ИВС гражданин Шаенов обнаружил, что бюллетени заполнены», - цитирует Памфилову ТАСС.

При этом председатель Центризбиркома добавила, что информация об инциденте уже передана в МВД и Следственный комитет.

Напомним, 9 сентября в России проходит единый день голосования. Граждане нашей страны выбирают губернаторов, градоначальников и депутатов в региональные парламенты. В частности, в Москве в это воскресенье проходят выборы мэра.

При этом «Комсомольская правда» ведет онлайн-трансляцию единого дня голосования: за тем, как голосуют жители в разных уголках страны, следите на сайте kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Нельзя нарушать закон»: Жириновский обратился к участникам несанкционированной акции в центре Москвы
Игорь Додон попал в больницу после ДТП
Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы
США перебросили дополнительный военный контингент в район сирийского Ат-Танфа
При крушении самолета в Южном Судане погиб 21 человек
Песков прокомментировал слова Эрдогана о новой встрече с Путиным
Главой Дагестана стал Владимир Васильев
В Белогорске продолжаются выборы губернатора Приамурья
В России начали закрываться избирательные участки
Выборы губернатора Магаданской области завершены
Выборы мэра Москвы 2018: Медведев проголосовал на участке в Раменках
Выборы мэра Москвы 2018: проголосовали почти все кандидаты на пост градоначальника
Андрей Воробьев проголосовал на выборах губернатора Московской области
Эрдоган не исключил возможности новой встречи с Путиным после визита в Германию
На выборах мэра Москвы проголосовал Сергей Собянин
Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о выборах и ожидаемой явке
Выборы губернатора Подмосковья 2018: явка к 10:00 составила 4,35%
Выборы мэра Москвы 2018: явка к 10:00 составила 2,61%
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош а-Шана
США тайно обсуждали с военными Венесуэлы планы по свержению Мадуро
Клип Киркорова и Баскова «Ибица» набрал миллион просмотров за сутки
В Пхеньяне прошел военный парад, посвященный 70-й годовщине основания КНДР