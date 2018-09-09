Памфилова заявила о задержании замглавы участковой комиссии в Улан-Удэ

СЕГОДНЯ 15:32 2018-09-09T15:33:05+03:00

В городе была пресечена попытка провоза в изолятор временного содержания семи заполненных бюллетеней

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Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о задержании зампреда одной из участковых избирательных комиссий (УИК) в Улан-Удэ. Речь идет о заместителе председателя УИК №725 Бабасане Дашиеве.

Как стало известно, задержание произошло в связи с попыткой провоза в изолятор временного содержания (ИВС) семи заполненных бюллетеней.

«Членами участковой избирательной комиссии №725... в составе - пусть страна знает своих "героев" - Дашиева, Цина и Кокорина осуществлен выезд в ИВС управления внутренних дел по городу Улан-Удэ с семью бюллетенями для голосования. Содержащийся в ИВС гражданин Шаенов обнаружил, что бюллетени заполнены», - цитирует Памфилову ТАСС.

При этом председатель Центризбиркома добавила, что информация об инциденте уже передана в МВД и Следственный комитет.

Напомним, 9 сентября в России проходит единый день голосования. Граждане нашей страны выбирают губернаторов, градоначальников и депутатов в региональные парламенты. В частности, в Москве в это воскресенье проходят выборы мэра.

При этом «Комсомольская правда» ведет онлайн-трансляцию единого дня голосования: за тем, как голосуют жители в разных уголках страны, следите на сайте kp.ru.