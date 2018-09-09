Киев назвал условия восстановления подачи воды в Крым

СЕГОДНЯ 17:41 2018-09-09T17:49:10+03:00

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Киев может рассмотреть вопрос восстановления подачи воды в Крым, если Россия признает «оккупацию» полуострова. Об этом заявил заместитель украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

По словам чиновника, Россия официально не обращалась к укранской стороне по вопросу возобновления подачи днепровской воды в Крым.

«Если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить», - подчеркнул Грымчак, добавив, что только после выполнения этих условий Киев соблаговолит обсудить, «сколько будет стоить» Крыму эта вода.

В свою очередь заявление Грымчака довольно резко прокомментировали в Верховном совете Крыма.

«Во-первых, вопрос о нахождении Крыма в России раз и навсегда закрыт. Если он настолько тупой, что этого не понимает, это его проблема с головой. Во-вторых, мы без украинской воды четыре года и как-то выживаем. И сезон проводим, а засухи, которые происходят, в Крыму постоянны. Это природные катаклизмы, такое по всему миру случается. И, несмотря на это, у нас проблем с питьевой водой нет никаких», - заявил депутат ВС Крыма Алексей Черняк в интервью ФАН.

Парламентарий также выразил мнение, что слова Грымчака бессодержательны и призваны лишь обратить на него внимание в преддверии украинских выборов.

Напомним, после госпереворота в Киеве в 2014 году в Крыму прошел референдум, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

Несмотря на убедительные результаты плебисцита, украинские власти продолжают считать Крым своей «временно оккупированной» территорией. Одновременно Киев оказывает давление на местное население, которое на словах признает своим. В частности, был перекрыт Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступала днепровская вода.

В результате пострадал ряд сельскохозяйственных регионов Крыма и по всей территории полуострова пришлось развернуть масштабные работы по обеспечению водой, включая бурение скважин и создание дополнительных водохранилищ.