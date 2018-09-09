Временно исполняющим обязанности премьера Абхазии стал Даур Аршба

СЕГОДНЯ 18:05 2018-09-09T18:45:17+03:00

Первый вице-премьер возглавил правительство республики после гибели премьер-министра Геннадия Гагулии в ДТП

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После гибели в ДТП премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии обязанности главы правительства временно будет исполнять первый вице-премьер Даур Аршба.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики.

«Как первый вице-премьер Даур Аршба является временно исполняющим обязанности премьер-министра», - пояснил собеседник агентства.

Как сообщал сайт «КП», в минувшую субботу, 8 сентября, в ДТП попал автомобиль премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, направлявшийся в Сухум из аэропорта Сочи. Машину политика протаранил выехавший на встречную полосу ВАЗ-21099, водитель которого находился в состоянии наркотического опьянения.

В результате 70-летний Гагулия получил серьезные травмы и скончался по дороге в больницу. В связи с гибелью премьера в Абхазии 12 сентября объявлен траур. Церемония прощания с политиком пройдет в Доме культуры в городе Гудаута. Гагулию похоронят в родовом селе Лыхны Гудаутского района.