2018-09-09T18:21:44+03:00
Политика

Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избиркомы оперативно разоблачать фейковые сообщения о нарушениях

А также незамедлительно реагировать, если будут выявляться настоящие нарушения
Ксения БОГДАНОВА
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Председатель ЦИК призвала моментально реагировать в случае выявления настоящих нарушений. Фото: Антон Новодережкин/ТАССПредседатель ЦИК призвала моментально реагировать в случае выявления настоящих нарушений. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Элла Памфилова призвала членов избиркомов незамедлительно пресекать попытки распространения недостоверных сообщений о нарушениях во время голосования. Председатель ЦИК также призвала моментально реагировать в случае выявления настоящих нарушений. Таким образом Памфилова прокомментировала слова главы избиркома Москвы Валентина Горбунова о попытках распространения фейкового видео о вбросе бюллетеней.

- Коллеги, Валентин Павлович предупреждает, смотрите внимательно: если видите, сразу разбирайтесь и разоблачайте, - цитирует Памфилову ТАСС.

Глава ЦИК также призвала наблюдателей ответственно относиться к распространению информации о нарушениях на выборах, прокомментировав новость о якобы имевшем место вбросе бюллетеней в Новокузнецке.

- Прежде чем вбрасывать в информационное пространство подобную информацию, надо ответственнее к этому относиться и тоже нести ответственность,- подчеркнула глава ЦИК.

В Кемеровском облизбиркоме факт вброса опровергают, сообщая, что во время проверки нарушения не установлены.

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