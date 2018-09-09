Глава Минэнерго США посетит Москву на следующей неделе

СЕГОДНЯ 19:14 2018-09-09T19:14:04+03:00

Визит Рика Перри состоится 11-13 сентября, ожидается, что он проведет переговоры с российским коллегой Александром Новаком

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Министр энергетики США Рик Перри посетит Москву 11-13 сентября, чтобы встретиться с российским коллегой Александром Новаком и, возможно, ключевыми участниками рынка.

«На следующей неделе приедет министр энергетики США. Будет здесь с 11 по 13 сентября», - цитирует РИА Новости слова дипломатического источника.

В свою очередь газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники уточняет, что Рик Перри проведет переговоры с главой Минэнерго РФ Александром Новаком,а также, возможно, с другими российскими официальными лицами и ключевыми участниками рынка.

Предметом обсуждения станет широкий круг вопросов, начиная от ситуации на рынке нефти в свете действий ОПЕК+ и санкций США против Ирана, и заканчивая возможными ограничениями против России в связи с реализацией проекта газопровода «Северный поток-2».

В то же время издание напоминает, что Перри гарантированно не сможет встретиться с основными игроками российской нефтегазовой отрасли: глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель «Роснефти» Игорь Сечин, совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, а также курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак находятся под санкциями США и официальные переговоры с ними исключены. А руководитель и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон в дни визита американского министра будет находиться на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Визит Перри может стать первым визитом в Россию высокопоставленного американского чиновника после посещения Москвы советником президента США Джоном Болтоном в июне этого года.