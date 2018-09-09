В МВД заявили о сотне задержанных участников несогласованных митингов в Москве и Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 19:37 2018-09-09T19:53:43+03:00

В Москве и Санкт-Петербурге задержали около ста человек в ходе несогласованных акций Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее в нескольких крупных городах России прошли несанкционированные акции протеста против изменений в пенсионной системе

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В Москве и Санкт-Петербурге задержали около ста человек в ходе несогласованных акций протеста против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Юрий Валяев.

«У нас в Санкт-Петербурге задержано около 100 человек и в Москве несколько человек за нарушения законодательства», - отметил Валяев.

Ранее в нескольких крупных городах России прошли несанкционированные местными властями митинги против предлагаемых правительством изменений в пенсионной системе.