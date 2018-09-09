Небензя: Запад используют «дело Скрипалей» как повод для очередного витка санкций

СЕГОДНЯ 20:06 2018-09-09T20:06:00+03:00

По мнению постпреда РФ при ООН, партнеры сделали ставку на «изнурение» действующей в России власти

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя уверен, что Запад использует «дело Скрипалей» для подведения Москвы под очередной виток санкций и превращения России в страну-изгоя.

Такое мнение дипломат выразил в эфире телеканала «Россия 1».

«Конечно, из нас пытаются сделать страну-изгоя, недобросовестного члена международного сообщества, который пренебрегает своими обязательствами, и в конечном итоге подводят под очередной виток санкций», - отметил Небензя.

При этом, по словам постпреда, западные партнеры сделали ставку на «изнурение» действующей российской власти.

«Конечно, подспудно подразумевается, что Путин, власть — это одно, а народ России — это другое. Это, конечно, все очень наивно, а самое главное — далеко от правды», - добавил дипломат.

Небензя подчеркнул, что для России важно «при любых обстоятельствах оставаться в рамках приличий», вести себя сдержанно и взвешенно.

Как сообщал сайт «КП», 5 сентября британские правоохранительные органы опубликовали фотографии и имена россиян, которых они считают непосредственными исполнителями покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Также утверждается, что для этого использовалось нервно-паралитическое вещество российского производства, доставленное на территорию королевства во флаконе из-под духов марки Nina Ricci.

Напомним, Москва неоднократно отвергала какую-либо причастность к инциденту в Солсбери и призывала британские власти провести совместное расследование происшествия вместо голословных обвинений и манипуляций через СМИ. Накануне на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя в очередной раз указал на то, что число нестыковок и открытых вопросов к версии Лондона зашкаливает.