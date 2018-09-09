СЕГОДНЯ 20:27 2018-09-09T20:28:21+03:00

Полпред президента РФ в ДФО оценил объем китайских инвестиций в экономику региона Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По словам Юрия Трутнева, вложения из КНР составляют 7% от общих инвестиций в Дальний Восток

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Китай является основным внешним партнером России по Дальнему Востоку, а объем вложений из Поднебесной составляет 7% от всех инвестиций в регион. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьер Юрий Трутнев.

«Сегодня Китай – основной внешний партнер России на Дальнем Востоке. Объем китайских инвестиций составляет 7% от общего объема инвестиций», - заявил Трутнев журналистам после открытия выставки «Улица Дальнего Востока», которая проходит в рамках Восточного экономического форума.

По словам полпреда, сотрудничество с китайской стороной ведется по большинству направлений.

«Это и инфраструктура, и сельское хозяйство, и переработка природных ресурсов», - добавил Трутнев.

Среди совместных проектов Трутнев в частности отметил строительство целлюлозно-бумажного комбината в Амурске, который будет выпускать для китайского рынка до 500 000 тонн продукции в год. Китайская China Paper Сorporation намерена вложить в проект 1,5 млрд долларов.

Напомним, четвертый Восточный экономический форум пройдет в этом году 11-13 сентября во Владивостоке. Во главе китайской делегации мероприятие посетит председатель КНР СИ Цзиньпин.