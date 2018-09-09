Памфилова призвала избиркомы не спешить оглашать результаты выборов до разбора всех жалоб

СЕГОДНЯ 21:24 2018-09-09T21:24:18+03:00

Глава ЦИК напомнила о необходимости соблюдать все требования к процедуре подсчета голосов

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Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала региональные избирательные комиссии не спешить с оглашением результатов выборов до рассмотрения всех возможных жалоб.

«Не торопитесь подводить итоги, пока по горячим следам не рассмотрите все возможные жалобы, если таковые будут», - заявила Памфилова, выступая в информационном центре ЦИК.

Она также призвала председателей региональных избиркомов со всем вниманием отнестись к требованиям по соблюдению всех процедур подсчета голосов нижестоящими комиссиями.

«В большинстве участков стоят видеокамеры, председатель (комиссии) должен четко под камеры оглашать цифры, чтоб слышали наблюдатели...Соблюдайте корректность подсчета голосов, чтобы видели представители СМИ, наблюдательское сообщество», - добавила Памфилова.

Напомним, 9 сентября в России проходит Единый день голосования — жители 26 субъектов федерации определяют, кто возглавит их город, республику, область или край. О том как проходили выборы в разных уголках страны читайте и смотрите в трансляции на сайте «Комсомольской правды».