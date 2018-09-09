Глава МИД РФ обсудил с иорданским коллегой проблему возвращения сирийских беженцев

СЕГОДНЯ 21:56 2018-09-09T21:56:39+03:00

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади перспективы возвращения на родину сирийских беженцев. Об этом сообщили в воскресенье в МИД РФ.

«В ходе беседы министры предметно обсудили развитие ситуации в Сирии с акцентом на реализацию шагов по возвращению на родину сирийских беженцев и временно перемещенных лиц, в том числе находящихся в районах, расположенных поблизости от сирийско-иорданской границы», - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что между министрами также состоялся обмен мнениями относительно палестино-израильского урегулирования. Стороны согласились с необходимостью уважать соответствующие решения ООН и заявили о недопустимости каких-либо односторонних действий.

«Был подтвержден обоюдный настрой сторон на поддержание высокого уровня политического взаимодействия и активизацию многопланового двустороннего российско-иорданского сотрудничества», - заключили в российском дипломатическом ведомстве.

В последнее время Россия стремится продвинуть тему возвращения сирийских беженцев на родину, увязывая успех этого мероприятия в первую очередь с необходимостью оказания арабской республике международной финансовой помощи для послевоенного восстановления инфраструктуры.