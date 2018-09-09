2018-09-09T22:13:13+03:00
Общество

Мосизбирком: Явка избирателей на выборах мэра Москвы достигла 28% к 20:00

На загородных участках явка составила 56-58%
Денис СУХОВ
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Мосизбирком: Явка избирателей на выборах мэра Москвы достигла 28% к 20:00Мосизбирком: Явка избирателей на выборах мэра Москвы достигла 28% к 20:00Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Явка избирателей на выборах мэра Москвы достигла 28% к 20:00. Об этом сообщил журналистам председатель Мосизбиркома Валентин Горбунов. По его словам, такой результат примерно соответствует показателям 2013 года.

«На 20:00 мск средняя явка по Москве достигла 28%. На загородных участках 56-58%», - отметил Горбунов.

Он также добавил, что Московская городская избирательная комиссия получил предварительные результаты выборов после полуночи.

Напомним, 9 сентября в России проходит Единый день голосования — жители 26 субъектов федерации определяют, кто возглавит их город, республику, область или край. В Москве всего насчитывается до 7,2 млн избирателей. Для выборов столичного градоначальника открылись 3 тысячи 808 избирательных участков, 209 из которых расположены за чертой города в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях.

О том как проходили выборы в разных уголках страны читайте и смотрите в трансляции на сайте «Комсомольской правды».

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