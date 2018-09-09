Лоза сообщил о блокировке своего аккаунта в Facebook из-за слова «москаль»

СЕГОДНЯ 22:31 2018-09-09T22:31:46+03:00

Музыкант отметил, что на месяц лишился доступа к своей странице в соцсети

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Российский музыкант Юрий Лоза заявил, что администрация социальной сети Facebook на месяц заблокировала его аккаунт за слово «москаль», которое он употребил в отношении самого себя.

«Мне на месяц заблокировали страницу в Facebook за слово «москаль», которое я употребил в отношении себя, написал: «Нам — москалям», - цитирует Лозу РИА Новости.

Ранее по аналогичной причине в Facebook была заблокирована страница топ-менеджера «Россия сегодня» Петра Лидова-Петровского, уточняет агентство.

Напомним, в 2016 году личная страница Лозы уже блокировалась администрацией американской соцсети за пост о певице Земфире и украинском флаге, который, как было заявлено, «не соответствовал нормам Facebook».

Тогда музыкант предположил, что резонансные публикации в Facebook отслеживает «группа троллей», задача которых — составить на такую запись сотню-другую жалоб и временно заблокировать ее автора.