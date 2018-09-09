На выборах мэра Москвы лидирует Собянин с 74% голосов

СЕГОДНЯ 23:25 2018-09-09T23:25:21+03:00

По данным экзитполов, на втором месте кандидат от КПРФ Вадим Кумин – 10%

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Чуть более часа назад – в 22:00 – завершилось голосование на выборах мэра Москвы. По данным опросов на выходе с избирательных участков, Сергей Собянин набирает 74% голосов.

На втором месте кандидат от КПРФ Вадим Кумин, которого поддержали 10% москвичей. Третье место разделили кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов и Михаил Дегтярев от ЛДПР, на пятом месте Михаил Балакин от партии «Союз горожан» с двумя процентами, приводит данные экзитполов телеканал «Москва 24».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в этом году явка избирателей на выборах столичного градоначальника к 20:00 составила 28%, тогда как на предыдущих выборах мэра Москвы пять лет назад итоговая явка была 32,07%. В 2013 году Сергей Собянин победил с 51,37% голосов.

Напомним, 9 сентября в России прошел Единый день голосования — жители 26 субъектов федерации определяли, кто возглавит их город, республику, область или край, выбирали депутатов законодательных органов.

О том как проходили выборы в разных уголках страны, читайте и смотрите в онлайн-трансляции Единого дня голосования на сайте «Комсомольской правды».