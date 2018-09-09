Серена Уильямс заплатит за скандал в финале US Open: ее оштрафовали на $17 тысяч

9 Сент. 23:43 2018-09-09T23:52:56+03:00

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Звезду мирового тенниса американку Серену Уильямс наказали за скандал, который она устроила во время финального матча Открытого чемпионата США: в обшей сложности ей придется заплатить 17 тысяч долларов штрафа.

Из них десять тысяч – за оскорбление арбитра встречи Карлоса Рамоса, которого она обозвала «лжецом» и «вором», обвинила в сексизме. Еще четыре тысячи – за подсказки тренера и три – за разбитую ракетку, сообщает агентство Associated Press.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 36-летняя теннисистка получила предупреждение за подсказку с трибун от тренера Патрика Муратоглу, после чего она в бешенстве сломала свою ракетку о корт, за что получила штрафное очко. Тогда Серена Уильямс подошла к вышке, на которой находился судья Карлос Рамос, стала на него кричать, требовать извинений и доказывать, что тренер ей не подсказывал, просто высказывал одобрение жестами. Она заявила арбитру, что тот «больше никогда не будет работать на ее играх». В наказание ее лишили гейма.

В итоге победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:4 одержала впервые выступавшая в финале «Большого шлема» японка Наоми Осака, а американка разрыдалась и со слезами заявила, что Карлос Рамос относится к ней предвзято, потому что он сексист, а она – женщина и мать.

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