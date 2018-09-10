2018-09-10T01:07:15+03:00
Политика

Медведев доволен результатами «Единой России» на выборах в регионах

Премьер считает, что партия выступила стабильно и достойно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев доволен результатами партии. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАССПремьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев доволен результатами партии. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Глава российского правительства и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев доволен результатами партии на прошедшем в воскресенье Едином дне голосования.

«Каков предварительный результат? На мой взгляд, для партии он вполне достойный, партия выступила стабильно и, по предварительным данным, сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах субъектов Федерации, где проходили выборы», - сказал премьер-министр.

Кроме того, как отметил Дмитрий Медведев, «на мой взгляд, вполне успешно выступили кандидаты на должности высших должностных лиц субъектов федерации, которые были выдвинуты нашей партией или поддержаны нашей партией», передает ТАСС.

Напомним, 9 сентября в России прошел Единый день голосования — жители 26 субъектов федерации определяли, кто возглавит их город, республику, область или край, выбирали депутатов законодательных органов.

О том как проходили выборы в разных уголках страны, читайте и смотрите в онлайн-трансляции Единого дня голосования на сайте «Комсомольской правды».

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