2018-09-10T02:28:17+03:00
Политика

В Германии размышляют, присоединиться ли к ударам США и союзников по Сирии

По данным немецких журналистов, глава Минобороны ФРГ поручила изучить этот вопрос
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр обороны ФРГ Урсула фон дер ЛяйенМинистр обороны ФРГ Урсула фон дер ЛяйенФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Немецкие власти обдумывают возможность участия Германии в ударах США и их союзников – Франции и Великобритании – по Сирии в случае «применения» правительственной армией САР химического оружия в провинции Идлиб, пишет газета Bild со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ.

По словам собеседников издания, министр обороны Урсула фон дер Ляйен поручила своим подчиненным изучить этот вопрос, взвесить все «за» и «против». Отмечается, что в Берлине не исключает вероятность применения немецких истребителей-бомбардировщиков Tornado в операции Штатов с с союзниками, но только в том случае, если Дамаск действительно применит отравляющие вещества против собственного народа, и это будет убедительно доказано.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, военные и дипломаты России неоднократно предупреждали, что боевики готовят провокацию в Идлибе. Террористы собираются устроить очередную инсценировку применения химоружия, чтобы у США с союзниками появился повод для ракетных ударов по Сирии. На склад боевиков в Идлибе уже даже завезли отраву. Тем временем американцы и их союзники стягивают в регион дополнительные силы.

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