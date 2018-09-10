Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

СЕГОДНЯ 03:29 2018-09-10T03:32:28+03:00

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В ночь на понедельник, когда по всей стране закрылись избирательные участки, президент России Владимир Путин позвонил Сергею Собянину, чтобы поздравить его с победой на выборах мэра Москвы.

«В телефонном разговоре президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы», - сообщили журналистам в администрации главы государства.

К этому часу ЦИК обработал более половины протоколов – 56,3%. По предварительным данным, действующий столичный градоначальник набирает 69,54% голосов, на втором месте с большим отрывом – кандидат от КПРФ Вадим Кумин с 11,65%.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в этом году явка избирателей на выборах мэра Москвы к 20:00 составила 28%, тогда как на предыдущих выборах пять лет назад итоговая явка была 32,07%. В 2013 году Сергей Собянин победил с 51,37% голосов.

О том как проходили выборы в разных уголках страны, читайте и смотрите в онлайн-трансляции Единого дня голосования на сайте «Комсомольской правды».