Лидер шведской оппозиции призвал правительство уйти в отставку
В воскресенье, 9 сентября, шведы избирали депутатов парламента на ближайшие четыре года. По итогам парламентских выборов правящий в Швеции левоцентристский блок набрал чуть-чуть больше голосов, чем правоцентристская оппозиция — 40,6% против 40,1%.
Это значит, что ни одна из политических сторон создать правительство большинства не сможет. Кроме того, главе кабинета министров и лидеру Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) Стефану Лёвену сформировать новое правительство без поддержки правоцентристов не удастся. А оппозиция уже заявила, что поддерживать его не станет, предложив всему кабмину уйти в отставку, передает агентство Reuters.
«Это правительство исчерпало себя. Теперь оно должно уйти в отставку», — сказал лидер шведского оппозиционного блока и «Умеренной партии» Ульф Кристерссон.
На его призыв уже отреагировал премьер Швеции, объявивший, что уходить со своего поста он не собирается. По крайней мере, в ближайшие две недели.
«До открытия сессии нового парламента осталось две недели. Я остаюсь на это время на посту премьер-министра», - заявил он.
Стефан Лёвен отметил, что своего большинства нет ни у одной из сторон. Поэтому, по его словам, «независимо окончательных результатов, этот вечер должен быть похоронами политики блоков».