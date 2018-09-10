США собираются использовать аэропорт в Нигере для авиаударов по боевикам в Ливии

СЕГОДНЯ 04:24 2018-09-10T04:43:58+03:00

По данным американских журналистов, на авиабазу в городе Дирку ЦРУ уже несколько месяцев отправляет разведывательные беспилотники

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Соединенные Штаты намерены использовать аэропорт в нигерийском городе Дирку для авиаударов по террористам в Ливии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) уже несколько месяцев отправляют на эту авиабазу, расположенную на севере Нигера, разведывательные беспилотники, но вскоре дроны начнут использовать и для ударов по боевикам «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе террористические группировки запрещены во многих странах, в том числе и в России).

Отмечается, что с февраля аэропорт был значительно расширен, появились новые взлетно-посадочные полосы, а в начале августа корреспондент газеты за шесть дней насчитал три вылета аппаратов, подозрительно похожих на беспилотники США – серые самолеты размером с дрон Predator. Летали они по ночам.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, из-за начавшихся 26 августа вооруженных столкновений различных группировок в ливийской столице Триполи и ее окрестностях объявлено чрезвычайное положение.