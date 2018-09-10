2018-09-10T05:22:03+03:00
Происшествия

В Алабаме неизвестный расстрелял людей в «Макдональдсе»: один человек убит

Еще четверо госпитализированы с огнестрельными ранениями
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Стрельба произошла в ресторане быстрого питания McDonald'sСтрельба произошла в ресторане быстрого питания McDonald'sФото: REUTERS
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В американском штате Алабама неизвестный расстрелял посетителей ресторана быстрого питания «Макдональдсе», расположенном недалеко от Обернского университета. В результате убит 20-летний молодой человек, еще четверо доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, передает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

Все пострадавшие – молодежь. Один из раненых, 16-летний подросток, госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным правоохранителей штата, «стрелок» открыл огонь по людям после ссоры на бытовой почве, с места преступления он скрылся. Отмечается, что незадолго до произошедшего студенты праздновали победу университетской футбольной команды.

Администрация Обернского университета сообщила, что студентам ничего не угрожает. Расследование продолжается, подозреваемого ищут.

Стоит отметить, что стрельба в США – далеко не редкость. Как ранее сообщал сайт kp.ru, в феврале этого года в результате перестрелки в Алабаме был убит полицейский.

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