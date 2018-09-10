На выборах главы Хакасии лидирует коммунист Коновалов

СЕГОДНЯ 05:33 2018-09-10T05:44:04+03:00

Глава Хакасии Виктор Зимин в гостях у Радио «Комсомольская правда» Фото: Александр ГЛУЗ

Кандидат от КПРФ опережает действующего губернатора Виктора Зимина на 8%

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По итогам обработки без малого половины бюллетеней – 49,74% протоколов – на выборах губернатора Хакасии лидирует коммунист Валентин Коновалов. Кандидат от КПРФ набирает 44,24% голосов, а у действующего главы региона Виктора Зимина 35,84%.

На третьем месте «справедливоросс» Андрей Филягин, которого поддержали 9,83% избирателей, на четвертом – Александр Мяхар от «Партии роста» с 5,46%, передает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

Напомним, Виктор Зимин занимает должность губернатора Хакасии с января 2009 года, в 2013 году он был переизбран на новый срок.

9 сентября в России прошел Единый день голосования — жители 26 субъектов федерации определяли, кто возглавит их город, республику, область или край, выбирали депутатов законодательных органов.

О том как проходили выборы в разных уголках страны, читайте и смотрите в онлайн-трансляции Единого дня голосования на сайте «Комсомольской правды».