2018-09-10T06:42:39+03:00
ВЭФ-2018

Абэ хочет «перевести отношения Японии и России в новую эру»

Об этом японский премьер заявил в преддверии встречи с Владимиром Путиным во Владивостоке
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед поездкой во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ), где он пообщается с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что он собирается перевести отношения двух стран «в новую эру».

«Сегодня вечером я проведу встречу с президентом Путиным. Я намерен продвигать вперед переговоры с целью решения территориального вопроса и подписания мирного договора на основе доверительных отношений, которых нам удалось достичь», - сказал он, выступая в Токио на дебатах перед выборами лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

«Также я буду добиваться того, чтобы перевести отношения Японии и России в новую эру», - добавил премьер страны Восходящего Солнца.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 10 сентября Владимир Путин встретится во Владивостоке с Синдзо Абэ, а после переговоров они вместе посетят приморский завод японской компании Mazda, передает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, IV Восточный экономический форум пройдет с 11 по 13 сентября. Японский премьер приезжает на него ежегодно.

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