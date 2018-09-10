Абэ хочет «перевести отношения Японии и России в новую эру»
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед поездкой во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ), где он пообщается с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что он собирается перевести отношения двух стран «в новую эру».
«Сегодня вечером я проведу встречу с президентом Путиным. Я намерен продвигать вперед переговоры с целью решения территориального вопроса и подписания мирного договора на основе доверительных отношений, которых нам удалось достичь», - сказал он, выступая в Токио на дебатах перед выборами лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).
«Также я буду добиваться того, чтобы перевести отношения Японии и России в новую эру», - добавил премьер страны Восходящего Солнца.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 10 сентября Владимир Путин встретится во Владивостоке с Синдзо Абэ, а после переговоров они вместе посетят приморский завод японской компании Mazda, передает ТАСС.
Как ранее писал сайт kp.ru, IV Восточный экономический форум пройдет с 11 по 13 сентября. Японский премьер приезжает на него ежегодно.
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